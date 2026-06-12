Luciano Soares Ferreira era foragido da Justiça - Reprodução / Disque Denúncia

Luciano Soares Ferreira era foragido da JustiçaReprodução / Disque Denúncia

Publicado 12/06/2026 12:26

Rio - Luciano Soares Ferreira, acusado de matar espancada a própria filha, de 3 anos, e agredir o filho, de 1 ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi preso, nesta quarta-feira (10). Policiais localizaram o foragido da Justiça em Guaçuí, cidade do Espírito Santo. Os crimes aconteceram em 2023.

De acordo com investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o homem estava sozinho com os filhos e os espancou, enquanto a mãe havia saído para comprar roupas. Ao regressar para casa, a mulher encontrou a garota desmaiada e perguntou o motivo ao pai, que admitiu as agressões.

A menina foi levada com inúmeras lesões a uma unidade de saúde perto de onde morava, na comunidade do Cangulo, no distrito de Saracuruna, mas chegou sem vida. No local, os médicos constataram diversas lesões, incluindo violência sexual. Exames apontaram que a morte se deu por trauma abdominal intenso.

Além das agressões à filha, o acusado agrediu ainda o outro filho, de um 1 ano, causando um traumatismo craniano.

A prisão desta quarta contou com apoio da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o criminoso foi conduzido. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão por feminicídio.