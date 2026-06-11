Theo Fernandes Motta chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos - Reprodução/ Redes Sociais

Theo Fernandes Motta chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentosReprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/06/2026 21:11 | Atualizado 12/06/2026 08:38

Rio - Uma criança, identificada como Theo Fernandes Motta, de 9 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na tarde desta quinta-feira (11), na Avenida Itararé, no Complexo do Alemão, Zona Norte. O menino estava em uma bicicleta elétrica conduzida pelo avô no momento em que ocorreu o acidente.



Segundo a Polícia Militar, agentes da UPP Alemão realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o acidente, por volta das 14h40, próximo à Clínica da Família. De acordo com a PM, o veículo em que o menino estava se envolveu em uma colisão com um ônibus.



Theo sofreu ferimentos graves e foi socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. O avô da criança também ficou ferido e recebeu atendimento médico.



Ainda segundo a Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao local, a cena do acidente já havia sido alterada por populares. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha). De acordo com a Polícia Civil, o motorista do ônibus realizou exame de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool.



Os envolvidos estão sendo ouvidos, e a investigação busca esclarecer as circunstâncias do acidente. A ocorrência segue em andamento.

Em nota, a empresa de ônibus lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações. "A Transportes Fabio's lamenta profundamente o acidente envolvendo um de nossos veículos na tarde desta quinta-feira (11). As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, e a empresa vai prestar toda a colaboração na apuração do caso", informou a empresa.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.