Publicado 12/06/2026 00:00

A operação que desarticulou um esquema de mais de R$ 10 milhões em roubos, desmanches e venda de peças no Rio expõe uma realidade conhecida: o roubo de veículos não começa nem termina na rua. Sem desmanche e receptação, o crime perde sua principal fonte de lucro. Combater um é enfraquecer drasticamente o outro.

Poucas políticas públicas alcançaram algo raro no Brasil: aceitação quase unânime. O Pix mudou hábitos, reduziu custos e virou parte da rotina de milhões de pessoas. O reconhecimento como marca de alto renome, pelo INPI, mostra que o sistema já ultrapassou o campo financeiro e entrou no patrimônio tecnológico do país.