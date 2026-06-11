Rio - Moradores de Curicica, na Zona Sudoeste, vivem momentos de tensão há pelo menos 24 horas após traficantes do Comando Vermelho (CV) iniciarem mais uma tentativa de invasão à região, que é dominada em grande parte por milicianos. Desde a noite de quarta-feira (10), os criminosos tentam avançar sobre a localidade conhecida como Caminho do Céu.
Vídeos divulgados nas redes sociais pelos próprios traficantes mostram homens fortemente armados circulando pelas ruas da comunidade e fazendo ameaças aos milicianos. Em uma das gravações, um dos criminosos afirma que os moradores não precisariam mais pagar taxas ilegais cobradas pelos paramilitares por serviços como internet, energia elétrica e gás.
Também foram registrados intensos tiroteios, principalmente em áreas de mata da região. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Na noite desta quinta-feira (11), policiais militares prenderam dois suspeitos e apreenderam uma arma na comunidade Vila Sapê, em Curicica. Segundo a corporação, o policiamento foi reforçado no bairro em razão dos sucessivos ataques registrados na área.
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