Gilberto e Maria Clara mantinham uma relação conturbada com Leonardo - Reprodução/Redes sociais

Gilberto e Maria Clara mantinham uma relação conturbada com LeonardoReprodução/Redes sociais

Publicado 11/06/2026 18:28

Rio – Gilberto Mendes Júnior, conhecido como "Júnior", acusado de matar o sogro, Leonardo Martins Barcelos, foi preso nesta quinta-feira (11) em Senador Camará, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, ele planejou o crime ao lado da então companheira, Maria Clara dos Santos Barcelos, filha da vítima, que já havia sido presa no último dia 26 de maio por envolvimento no assassinato.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Leonardo foi executado a tiros dentro da própria casa, em 28 de março. O crime aconteceu na presença da filha caçula da vítima, uma menina de apenas 8 anos.

A apuração apontou que Gilberto e Maria Clara mantinham uma relação conturbada com Leonardo. A motivação do homicídio estaria ligada a conflitos familiares envolvendo uma edícula localizada nos fundos da residência da vítima, onde o casal pretendia morar. Desentendimentos relacionados à morte de um cachorro da família também teriam contribuído para o agravamento das tensões.

Durante as investigações, os agentes reuniram elementos que indicam a participação direta dos dois no planejamento do assassinato. Entre as provas estão mensagens de áudio enviadas por Maria Clara a familiares dias antes do crime. Segundo a polícia, em uma das gravações ela afirmava que "só teria paz quando ele morresse", referindo-se ao próprio pai.

Os investigadores também analisaram imagens de câmeras de segurança que mostram Gilberto saindo de casa momentos antes do homicídio e retornando logo após os disparos.

Com base nas provas coletadas, a Justiça expediu mandados de prisão contra o casal. Maria Clara foi localizada e presa em maio. Já Gilberto permaneceu foragido até ser encontrado e capturado nesta quinta-feira, após trabalho de monitoramento e inteligência realizado pela DHC.

A Polícia Civil concluiu que o assassinato foi premeditado pelo casal. Gilberto e Maria Clara responderão pelo homicídio de Leonardo Martins Barcelos