Cristiano Lacerda foi preso em flagrante pela morte dos pais do ex-namorado em 2022Reprodução
Justiça mantém condenação de capitão da Marinha por matar ex-sogros
TJRJ rejeitou recurso, manteve a perda do cargo e a indenização aos familiares das vítimas; pena foi reduzida de 80 para 72 anos de prisão.
Nova tentativa de invasão do Comando Vermelho leva pânico a moradores de Curicica
Criminosos fortemente armados tentam ocupar a localidade conhecida como Caminho do Céu, dominado pela milícia
Criança de nove anos morre atropelada por ônibus no Complexo do Alemão
Menino estava em uma bicicleta elétrica conduzida pelo avô quando houve a colisão
Justiça mantém condenação de capitão da Marinha por matar ex-sogros
TJRJ rejeitou recurso, manteve a perda do cargo e a indenização aos familiares das vítimas; pena foi reduzida de 80 para 72 anos de prisão.
Condenado por assalto é preso na Barra da Tijuca
Homem estava foragido da Justiça após não se apresentar para cumprir pena por roubo qualificado
Grevistas da Uerj definem novos atos e reforça greve que já dura mais de dois meses
Nesta quinta-feira (11), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão reconheceu a legitimidade da paralisação
Homem acusado de matar o sogro em Senador Camará é preso
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta pelo genro com participação da própria filha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.