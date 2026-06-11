Estátua é furtada em São Francisco - Divulgação / Claudio Fernandes

Estátua é furtada em São FranciscoDivulgação / Claudio Fernandes

Publicado 11/06/2026 17:51 | Atualizado 11/06/2026 18:03

Rio - A estátua de bronze em homenagem à atriz Leila Diniz foi furtada da orla da Praia de São Francisco, em Niterói, na Região Metropolitana. O desaparecimento da peça foi registrado no dia 25 de maio e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. No local, restou apenas a parte dos pés da escultura fixada na base.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 79ª DP (Jurujuba). Segundo a corporação, diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelo furto.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos informou que registrou um boletim de ocorrência e que acompanha o caso. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

A homenagem a Leila Diniz foi instalada na Praia de São Francisco e marcou a presença da primeira escultura em espaço público da cidade dedicada a uma figura feminina. Atriz, professora e símbolo da liberdade de comportamento nos anos 1960 e 1970, Leila nasceu em Niterói e se tornou uma das personalidades mais importantes da cultura brasileira.