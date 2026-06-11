A prisão ocorreu após o veículo ser monitorado pelo sistema de inteligência do Civitas Rio.Reprodução/Civitas
Policial militar é detido após ser flagrado em veículo roubado
Veículo com sinais de clonagem foi rastreado por quase dez dias antes da abordagem na Linha Amarela
Grevistas da Uerj definem novos atos e reforça greve que já dura mais de dois meses
Nesta quinta-feira (11), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão reconheceu a legitimidade da paralisação
Homem acusado de matar o sogro em Senador Camará é preso
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta pelo genro com participação da própria filha
Estátua de Leila Diniz é furtada em Niterói
Escultura de bronze instalada na Praia de São Francisco desapareceu no dia 25 de maio; Polícia Civil apura o caso
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Delegado da PF é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no Rio
Lorenzo Martins Pompílio da Hora deverá cumprir a pena de dez anos e seis meses de prisão em regime fechado; ele também perdeu o cargo público
Traficante considerado braço direito de Peixão é preso
Conhecido como Fiel, suspeito é apontado como gerente do crime no Complexo do Massapê
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