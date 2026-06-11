A prisão ocorreu após o veículo ser monitorado pelo sistema de inteligência do Civitas Rio. - Reprodução/Civitas

A prisão ocorreu após o veículo ser monitorado pelo sistema de inteligência do Civitas Rio.Reprodução/Civitas

Publicado 11/06/2026 17:41 | Atualizado 11/06/2026 18:55

Rio – Um policial militar e outro homem foram presos, nesta quarta-feira (10), após serem flagrados em um carro roubado com sinais de clonagem na Linha Amarela, na altura de Del Castilho, Zona Norte. A prisão aconteceu após o veículo ser monitorado pelo sistema de inteligência da Prefeitura do Rio, por meio do Civitas Rio.

Segundo a Prefeitura, o automóvel chamou a atenção por apresentar indícios de clonagem. Durante quase dez dias, o veículo foi identificado 23 vezes por câmeras e leitores automáticos de placas espalhados pela cidade. As análises apontaram circulação frequente em regiões como a Taquara e a Estrada Rodrigues Caldas, na Zona Oeste, levando à emissão de alertas em tempo real para equipes da Polícia Militar.

O carro acabou sendo localizado próximo à Saída 6 da Linha Amarela. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão realizaram uma abordagem de rotina e verificaram sinais de adulteração no veículo.

Os ocupantes foram levados para a 44ª DP (Inhaúma), onde foi constatado que o automóvel era roubado e possuía adulterações.

Após a confirmação da irregularidade, a Corregedoria da PM foi acionada. A corporação informou em nota que o agente, que está lotado no 16º BPM (Olaria), foi preso e que a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do caso.

O outro ocupante do veículo também foi encaminhado à delegacia. As investigações seguem para esclarecer a origem do automóvel e a participação dos envolvidos no esquema.