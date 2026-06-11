Delegado da Polícia Federal Lorenzo Martins Pompílio da Hora foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiroÉrica Martin/ Arquivo Agência O Dia
Delegado da PF é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no Rio
Lorenzo Martins Pompílio da Hora deverá cumprir a pena de dez anos e seis meses de prisão em regime fechado; ele também perdeu o cargo público
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