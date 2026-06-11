Nova base será inaugurada no Centro de Niterói - Divulgação / PMERJ

Nova base será inaugurada no Centro de NiteróiDivulgação / PMERJ

Publicado 11/06/2026 11:24

Rio - A nova Base Centro da Operação Segurança Presente de Niterói foi inaugurada nesta quinta-feira (11), em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, no Centro da cidade, na Região Metropolitana do Rio.

Antes instalada provisoriamente no quartel do 12º BPM (Niterói), a base passa a funcionar na região administrativa de São Lourenço, área central do município, próxima à cabeceira da Ponte Rio-Niterói. Na região estão sediados órgãos como o Detran, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil e a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio (Emop).

Segundo a Polícia Militar, o horário de atuação do programa nos bairros Centro, Fonseca, Barreto e São Domingos será ampliado, passando a funcionar também de 22h até às 2h da madrugada, atendendo a uma antiga reivindicação de moradores e comerciantes da região.

Com atuação voltada para segurança pública, policiamento de proximidade e assistência social, o Segurança Presente de Niterói atua em três bases na cidade: Centro, contemplando os bairros de Fonseca, Barreto e São Domingos; Icaraí, abrangendo os bairros de Vital Brasil, Santa Rosa, São Francisco, Charitas e Jurujuba; e Região Oceânica, atuando nos bairros de Pendotiba, Cafubá , Fazendinha, Santo Antônio, Piratininga, Camboinhas, Itaipu e Santa Bárbara.