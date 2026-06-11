Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Divulgação

Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI)Divulgação

Publicado 11/06/2026 20:42 | Atualizado 11/06/2026 21:45

Rio – Um homem condenado por assalto foi preso, nesta quarta-feira (10), por policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo as investigações, ele estava foragido da Justiça após ser condenado e não se apresentar para iniciar o cumprimento da pena.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso integrava uma quadrilha especializada em roubos na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. O grupo agia principalmente nas proximidades de estações do BRT e utilizava o transporte público para fugir após os assaltos, dificultando o acompanhamento por parte das vítimas e das forças de segurança.

Em um dos crimes investigados, o homem e comparsas assaltaram passageiros nas imediações da estação Salvador Allende. Armados, eles renderam e ameaçaram as vítimas para roubar seus pertences. Após o crime, tentaram escapar em um ônibus, mas acabaram abordados por policiais.

Na ocasião, os agentes apreenderam uma arma de fogo e um celular que havia acabado de ser roubado. O acusado foi preso em flagrante, mas recebeu o direito de responder ao processo em liberdade.

Posteriormente, ele foi condenado por roubo qualificado. Mesmo após o trânsito em julgado da sentença, não se apresentou para cumprir a pena e passou a ser considerado foragido.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, os policiais localizaram o condenado dentro de um estabelecimento comercial na Barra da Tijuca, onde ele foi capturado sem resistência. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena determinada pela Justiça.