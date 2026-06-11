Servidores e estudantes da Uerj estão há mais de dois meses em greve - Érica Martin/Arquivo Agencia O Dia

Servidores e estudantes da Uerj estão há mais de dois meses em greveÉrica Martin/Arquivo Agencia O Dia

Publicado 11/06/2026 18:45 | Atualizado 11/06/2026 18:46

Rio - Além de decidir pela continuidade da greve , os docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) aprovaram, em assembleia realizada nesta quarta-feira (10), no Auditório 11 do Campus Maracanã, uma série de ações para fortalecer a mobilização. A paralisação já ultrapassa dois meses.

"A avaliação geral é de que a greve já conquistou importantes vitórias em um cenário completamente adverso. No entanto, é necessário avançar. Para isso, é preciso intensificar a mobilização nesta reta final, especialmente nas manifestações de rua", afirmou a Associação de Docentes da Uerj (Asduerj), em comunicado.



Na próxima segunda-feira (15), às 14h, a categoria promoverá uma audiência pública da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para discutir o orçamento da universidade. Em seguida, será realizado um ato unificado de servidores e estudantes, com concentração a partir das 17h, no Portão 5 do Campus Maracanã.



Já na quarta-feira (17), representantes do movimento acompanharão, em Brasília, a discussão sobre a inclusão de investimentos nas universidades públicas estaduais entre as contrapartidas do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A audiência ocorrerá no Congresso Nacional e terá transmissão pelo YouTube.



Conselho reconhece legitimidade da greve



Nesta quinta-feira (11), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão debateu uma proposta apresentada pela Assembleia Docente e reconheceu a legitimidade das greves de estudantes, professores e técnicos-administrativos.



O colegiado também analisou situações excepcionais, como a de estudantes que precisam concluir a graduação para tomar posse em concursos públicos, além de casos envolvendo internatos e estágios. Diante desse cenário, o calendário acadêmico não foi suspenso integralmente, mas duas atividades consideradas centrais foram interrompidas: o lançamento de notas (RFN) e o planejamento das turmas para o período letivo de 2026.2.



"Essa suspensão é fundamental para garantir que os estudantes não sejam avaliados sem terem tido as aulas adequadas, que os conteúdos sejam repostos ao final da greve e que o período de 2026.2 só tenha início quando toda a Uerj concluir o semestre 2026.1", explicou o sindicato dos docentes.



