Traficante conhecido como Fiel, gerente do tráfico em comunidade de Caxias - Divulgação/Polícia Civil

Traficante conhecido como Fiel, gerente do tráfico em comunidade de CaxiasDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/06/2026 16:19

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (11), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade Massapê, em Duque de Caxias, Baixada. Conhecido como Fiel, o suspeito é considerado um dos principais integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) na região e braço direito de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

Durante a operação, os agentes afirmam que foram recebidos a tiros por homens que faziam a segurança dele. Os agentes localizaram um conjunto de residências após parte do grupo tentar fugir em direção a uma área de mata. Fiel foi encontrado escondido em uma das casas e, de acordo com a corporação, não resistiu à prisão.

Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas calibre 9 milímetros, carregadores, munições, grande quantidade de drogas e roupas com características táticas utilizadas por criminosos.

Ainda segundo a Polícia Civil, contra o suspeito também havia dois mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.