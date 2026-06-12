Pacientes internados e acompanhantes precisaram ser retirados da unidade - Rede Social

Pacientes internados e acompanhantes precisaram ser retirados da unidadeRede Social

Publicado 12/06/2026 07:20

Rio - Um princípio de incêndio assustou pacientes e funcionários do Hospital Samaritano, na Rua Bambina, em Botafogo, na Zona Sul, na madrugada desta sexta-feira (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas que estavam internadas precisaram ser retiradas do local, mas retornaram gradativamente após a situação ser controlada.

Pacientes e funcionários precisaram deixar o local para trabalho dos Bombeiros Ana Fernanda Freire

Ainda de acordo com a corporação, o quartel do Humaitá foi acionado às 00h38. Apesar do susto, não houve vítimas. O fogo teria sido provocado por um curto-circuito.

Segundo o hospital, o foco de incêndio ocorreu na subestação de energia da instituição e, como medida de segurança, parte dos pacientes internados e seus acompanhantes foram transferidos para áreas abertas da unidade, conforme previsto no plano de emergência. A ação foi conduzido pelos brigadistas, equipe assistencial e pelos Bombeiros.

"Todos já retornaram aos seus leitos e postos de trabalho e a unidade está funcionando normalmente. O Hospital Samaritano Botafogo reforça seu compromisso com a segurança e o cuidado de pacientes, acompanhantes e equipes", informou em comunicado.

Ainda de acordo com a instituição, o restabelecimento da energia foi realizado imediatamente por meio dos equipamentos de contingência do próprio hospital.

Na manhã desta sexta-feira (12), equipes da Light permanecem no local trabalhando para restabelecer integralmente a alimentação elétrica do prédio



