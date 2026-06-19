Entre as praias liberadas pelo Inea está Copacabana, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Entre as praias liberadas pelo Inea está Copacabana, na Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 21:32

Rio - O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) traz dez praias recomendadas ao banho nas Zonas Sudoeste e Sul do Rio de Janeiro no sábado (20) e no domingo (21).

As praias liberadas são Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca (exceto no 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros e no Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, Arpoador, Copacabana, Leme e Vermelha.



Está desaconselhado o banho nas praias de Barra de Guaratiba, Pontal de Sernambetiba, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Diabo, Urca, Botafogo, Flamengo e Gloria.



Em Niterói, na Região Metropolitana, as praias favoráveis ao mergulho são Boa Viagem, Icaraí (menos à esquerda da Pedra de Itapuca e em frente às Ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros), Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu (menos em frente ao Restaurante Varandão) e Itacoatiara. O banho não está permitido nas praias do Gragoatá, Flechas, São Francisco, Charitas e Jurujuba.



O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.

Previsão do tempo para os próximos dias

Depois de uma semana marcada por temperaturas mais baixas, os cariocas devem sentir uma mudança gradual no tempo nos próximos dias. A previsão indica elevação das temperaturas entre sábado (20) e segunda-feira (22), com máximas que podem alcançar os 33°C, segundo o Alerta Rio. No entanto, o final de semana deve trazer de volta a chuva para a cidade.

De acordo com a previsão, no sábado (20), a aproximação de uma frente fria influenciará as condições do tempo na capital fluminense. O dia terá céu parcialmente nublado a nublado e os termômetros seguirão subindo, com mínima de 18°C e máxima de 31°C. Apesar do calor, a previsão aponta para chuva fraca a moderada de forma isolada a partir do fim da noite. Os ventos soprarão com intensidade moderada, predominando entre sudoeste e oeste.

Já no domingo (21), os cariocas devem encontrar um dia mais instável. A atuação de uma região de baixa pressão próxima à costa da Região Sudeste favorecerá a formação de áreas de chuva sobre a cidade. A previsão indica céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. As temperaturas permanecem elevadas e estáveis, oscilando entre 18°C e 30°C. Os ventos estarão fracos a moderados, também de sudoeste e oeste.



Na segunda-feira (22), o tempo volta a apresentar períodos de estabilidade ao longo da maior parte do dia. No entanto, a aproximação de uma nova frente fria provocará aumento gradual da nebulosidade. A previsão aponta chuva fraca a moderada isolada a partir do final da noite. Os ventos serão moderados de nordeste e leste. As temperaturas seguem em elevação, com mínima de 19°C e máxima de 33°C, a maior registrada na previsão para os próximos dias.

Além da mudança no tempo, a cidade também estará saindo do aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla carioca entre 3h de sexta-feira (19) e meia-noite de sábado (20).