Movimentação no Boulevard Olímpico, Zona Portuária - Érica Martin/Agência O DIA

Movimentação no Boulevard Olímpico, Zona PortuáriaÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 18/06/2026 16:45

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Rio - Depois de uma semana marcada por temperaturas mais baixas, os cariocas devem sentir uma mudança gradual no tempo nos próximos dias. A previsão indica elevação das temperaturas entre sexta-feira (19) e segunda-feira (22), com máximas que podem alcançar os 33°C, segundo o Alerta Rio. No entanto, o final de semana deve trazer de volta a chuva para a cidade.

De acordo com a previsão, a sexta-feira será o dia mais agradável para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre. A atuação de um sistema de alta pressão reduzirá a nebulosidade sobre a cidade, afastando a possibilidade de chuva. O céu ficará entre nublado e parcialmente nublado, com ventos moderados de nordeste e leste. As temperaturas entram em elevação, variando entre 15°C pela manhã e 28°C durante a tarde.



No sábado (20), o cenário começa a mudar. A aproximação de uma frente fria influenciará as condições do tempo na capital fluminense. O dia terá céu parcialmente nublado a nublado e os termômetros seguirão subindo, com mínima de 18°C e máxima de 31°C. Apesar do calor, a previsão aponta para chuva fraca a moderada de forma isolada a partir do fim da noite. Os ventos soprarão com intensidade moderada, predominando entre sudoeste e oeste.



Já no domingo (21), os cariocas devem encontrar um dia mais instável. A atuação de uma região de baixa pressão próxima à costa da Região Sudeste favorecerá a formação de áreas de chuva sobre a cidade. A previsão indica céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. As temperaturas permanecem elevadas e estáveis, oscilando entre 18°C e 30°C. Os ventos estarão fracos a moderados, também de sudoeste e oeste.



Na segunda-feira (22), o tempo volta a apresentar períodos de estabilidade ao longo da maior parte do dia. No entanto, a aproximação de uma nova frente fria provocará aumento gradual da nebulosidade. A previsão aponta chuva fraca a moderada isolada a partir do final da noite. Os ventos serão moderados de nordeste e leste. As temperaturas seguem em elevação, com mínima de 19°C e máxima de 33°C, a maior registrada na previsão para os próximos dias.



O contraste entre as manhãs mais frias e as tardes quentes deve marcar o início da próxima semana. A menor temperatura prevista é de 15°C, na sexta-feira, enquanto a máxima pode atingir 33°C na segunda-feira. Para quem planeja atividades ao ar livre, a recomendação é aproveitar a sexta-feira e manter atenção às mudanças nas condições do tempo durante o fim de semana, especialmente no domingo, quando a chuva poderá ocorrer a qualquer hora do dia.

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