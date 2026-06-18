Movimentação no Boulevard Olímpico, Zona PortuáriaÉrica Martin/Agência O DIA
No sábado (20), o cenário começa a mudar. A aproximação de uma frente fria influenciará as condições do tempo na capital fluminense. O dia terá céu parcialmente nublado a nublado e os termômetros seguirão subindo, com mínima de 18°C e máxima de 31°C. Apesar do calor, a previsão aponta para chuva fraca a moderada de forma isolada a partir do fim da noite. Os ventos soprarão com intensidade moderada, predominando entre sudoeste e oeste.
Já no domingo (21), os cariocas devem encontrar um dia mais instável. A atuação de uma região de baixa pressão próxima à costa da Região Sudeste favorecerá a formação de áreas de chuva sobre a cidade. A previsão indica céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. As temperaturas permanecem elevadas e estáveis, oscilando entre 18°C e 30°C. Os ventos estarão fracos a moderados, também de sudoeste e oeste.
Na segunda-feira (22), o tempo volta a apresentar períodos de estabilidade ao longo da maior parte do dia. No entanto, a aproximação de uma nova frente fria provocará aumento gradual da nebulosidade. A previsão aponta chuva fraca a moderada isolada a partir do final da noite. Os ventos serão moderados de nordeste e leste. As temperaturas seguem em elevação, com mínima de 19°C e máxima de 33°C, a maior registrada na previsão para os próximos dias.
O contraste entre as manhãs mais frias e as tardes quentes deve marcar o início da próxima semana. A menor temperatura prevista é de 15°C, na sexta-feira, enquanto a máxima pode atingir 33°C na segunda-feira. Para quem planeja atividades ao ar livre, a recomendação é aproveitar a sexta-feira e manter atenção às mudanças nas condições do tempo durante o fim de semana, especialmente no domingo, quando a chuva poderá ocorrer a qualquer hora do dia.
Além da mudança no tempo, a cidade também estará sob aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla carioca entre 3h de sexta-feira (19) e meia-noite de sábado (20).
As autoridades orientam que a população evite banho de mar, esportes aquáticos, permanência em mirantes e áreas próximas às ondas durante o período. Pescadores também devem evitar navegar enquanto durar a ressaca. Em caso de emergência no mar, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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