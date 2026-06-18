Ressaca atinge litoral do RioÉrica Martin
Ressaca coloca litoral do Rio em alerta com ondas de até 2,5 metros
Autoridades orientam população a evitar atividades no mar e áreas próximas à orla
Polícia apreende suspeitos de estupro contra criança em Itaboraí
Adolescentes foram localizados após investigação sobre caso ocorrido em 2024 e foram encaminhados ao Degase
Cão que encontrou bunker com drogas recebe Medalha Tiradentes
Primeiro animal a receber a maior honraria do Parlamento fluminense, Hulk ajudou a localizar 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré
Homem é preso por esfaquear companheira em São Gonçalo
Empresária foi atacada com golpes de faca no pescoço dentro da loja do casal
Motociclista é morto a tiros em Jacarepaguá
Homem, ainda não identificado, usava uma tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil investiga o crime
Corpos são resgatados em poço de 20 metros usado pela milícia em Rio das Pedras
Polícia Civil localizou outro ponto de ocultação de cadáveres em área de mata da comunidade
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