Ressaca atinge litoral do Rio - Érica Martin

Ressaca atinge litoral do RioÉrica Martin

Publicado 18/06/2026 15:34

Rio - Quem costuma caminhar no calçadão, pedalar pela orla ou aproveitar as praias do Rio precisa redobrar a atenção nas próximas horas. A Marinha do Brasil emitiu, nesta quinta-feira (18), um aviso de ressaca para o litoral carioca. A previsão é de que ondas de até 2,5 metros de altura atinjam as praias entre a madrugada de sexta-feira (19) e a meia-noite de sábado (20).

O alerta foi divulgado pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), que orienta moradores e visitantes a evitarem áreas próximas ao mar durante o período de maior intensidade das ondas.

Embora o fenômeno seja comum nesta época do ano, a ressaca pode representar riscos para banhistas, pescadores, esportistas e até para quem apenas passeia pela orla. Em situações como essa, o mar costuma avançar além da faixa de areia, alcançando calçadas, ciclovias e pontos de observação à beira-mar.

Por isso, as autoridades recomendam que a população evite entrar no mar e suspenda atividades esportivas aquáticas enquanto durar o aviso. A orientação também vale para quem costuma frequentar mirantes e costões próximos ao oceano, locais onde o impacto das ondas pode ser ainda mais perigoso.

Para os pescadores, a recomendação é não navegar durante o período da ressaca. Já ciclistas devem evitar trafegar pela orla caso as ondas estejam alcançando as ciclovias.

O COR-Rio também faz um apelo para que, em caso de acidentes no mar, as pessoas não tentem realizar resgates por conta própria. A orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

O aviso de ressaca começa às 3h da manhã desta sexta-feira e permanece válido até o fim do dia de sábado. Durante esse período, equipes de monitoramento seguirão acompanhando as condições do mar e poderão emitir novos comunicados caso haja alterações na previsão.