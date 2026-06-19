A ocorrência foi encaminhada para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) Divulgação
Ainda segundo os investigadores, o suspeito tentou escapar ao perceber a presença da equipe policial, mas foi alcançado e detido. Com ele, os agentes encontraram as chaves de um segundo carro que era utilizado para dar suporte à ação criminosa. O veículo também foi localizado e apreendido para perícia.
As investigações apontam que o homem transportava o carro furtado para um desmanche clandestino, em que as peças seriam desmontadas e comercializadas ilegalmente. A Polícia Civil informou ainda que o preso possui extensa ficha criminal e histórico de envolvimento em crimes patrimoniais, acumulando diversas passagens por furtos de veículos ao longo dos anos.
O suspeito foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
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