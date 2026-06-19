Máquinas condensadoras de aparelhos de ar-condicionado foram acorrentadas para evitar furto, na Tijuca - FOTOS DE Érica Martin

Máquinas condensadoras de aparelhos de ar-condicionado foram acorrentadas para evitar furto, na TijucaFOTOS DE Érica Martin

Publicado 19/06/2026 14:22

Rio - Comerciantes da Tijuca, na Zona Norte, apelaram para o uso de correntes para evitar os furtos de máquinas de ar-condicionado, que cresceram na região. Nesta sexta-feira (19), uma equipe do DIA flagrou os dispositivos instalados em diversos estabelecimentos do bairro.

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De acordo com o supervisor administrativo de uma academia da região, Vinícius Marques, de 32 anos, a maioria dos furtos acontece de madrugada. Ele pontua que há patrulhamento durante o dia, principalmente nos horários de saída dos alunos das diferentes escolas da Tijuca, mas a segurança deixa a desejar à noite.



“De madrugada tem muito roubo de cabo, de fio, de ar-condicionado… A gente consegue acompanhar isso por câmeras . Na academia, temos um sistema de segurança 24 horas, mas na rua sentimos um pouco a falta do policiamento de noite na área para conter esse tipo de crime. Bem cedinho também, por volta das 5h”, conta.



Segundo o comerciante Luiz Alberto, de 59 anos, os itens que contenham metal são os favoritos dos criminosos. Além dos furtos, ele também percebeu um aumento nos roubos.



“O maior problema são os moradores de rua que usam drogas. Os caras roubam cadeados, portas de alumínio… qualquer coisa de ferro eles tentam arrancar. Eles levam as máquinas de ar-condicionado e a gente precisa acorrentar. Na Tijuca aumentou muito também o roubo de carro e assalto a pedestres”, revela.



Moradora do bairro há 56 anos, a costureira e cabeleireira Sebastiana Souza, de 75 anos, é outra que notou o aumento dos roubos e furtos na região. A idosa conta, inclusive, que já foi assaltada.



“O rapaz entrou aqui e roubou meu celular. Me chamou de tia, veio para comprar uma coisa e quando fui vender, falou: ‘Não quero comprar não, eu quero só o seu celular’. Um absurdo. Eu moro aqui há 56 anos e era maravilhoso. De uns tempos para cá mudou tudo. Já tentaram pegar meu ar-condicionado também. Me sinto insegura, tenho que ficar com a porta fechada. É muito complicado”, afirma.



O motociclista Anderson Coelho, de 48 anos, inclusive já tomou multas de trânsito ao tentar fugir de situações de roubo na região. Ele, que é entregador, já presenciou assaltos no bairro.



“Toda hora a gente é obrigado a avançar um sinal, porque vemos coisas suspeitas e passamos para não perder a moto, o celular ou a vida. Já tomei duas multas por avançar sinal. Já voltei na contramão porque o motociclista na minha frente foi roubado. Policiamento a gente até vê, mas os bandidos já perceberam isso também e monitoram os policiais, cometendo os crimes em outros lugares”, diz.



Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que houve aumento no total de furtos na área atendida pelo 6º BPM (Tijuca), que engloba Tijuca, Maracanã, Praça da Bandeira, Andaraí, Vila Isabel, Grajaú e Alto da Boa Vista.



Em maio deste ano, foram 902 registros de ocorrência deste tipo na região, contra 897 no mesmo período do ano passado. No acumulado entre janeiro e maio de 2026, foram 4.306 casos. Em 2025, 3.908 casos foram registrados no mesmo período. A diferença mostra um aumento de 10%.



A Polícia Militar informou que o planejamento operacional do 6º BPM é constantemente reavaliado com base na análise dos indicadores criminais e das demandas identificadas em cada região.



“O policiamento na região é realizado por equipes em motocicletas e viaturas, além de efetivo extra escalado por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS). Neste caso, é importante destacar que muitos destes atos são cometidos por pessoas em situação de vulnerabilidade, que possuem elevado índice de reincidência criminal”, disse, em nota.



A corporação reforçou a importância do envio de informações ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177. E ressaltou que, em situações emergenciais, o acionamento da PM deve ser feito imediatamente pela central 190 ou pelo aplicativo 190.

*Colaboração: Érica Martin