Granada estava na casa da idosa - Divulgação

Granada estava na casa da idosaDivulgação

Publicado 19/06/2026 16:13

Rio - Uma granada foi encontrada na casa de uma idosa de 93 anos, em Campo Grande, Zona Oeste, no início da tarde desta sexta-feira (19). Equipes da prefeitura apuravam uma denúncia de maus-tratos contra animais quando encontraram o artefato explosivo.

Segundo a denúncia de vizinhos, a mulher, que é acumuladora, mantinha 14 cães em condições de maus-tratos. Ela e os animais viviam em meio a fezes, urina e muito lixo. De acordo com o vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, que esteve no local na última quarta-feira (17), a mulher o ameaçou com uma faca.

"Eu vi que as condições eram totalmente insalubres e a idosa não parecia gozar de plena saúde mental, oferecendo perigo a ela própria, aos animais e até mesmo às pessoas que tentassem ajudá-la", relatou.

Foi então que os órgãos da prefeitura, como as secretarias de Saúde, Assistência Social e Proteção e Defesa dos Animais e a Comlurb, foram acionados. A princípio, a idosa permitiu a entrada das equipes, mas logo começou a insultar os agentes e chegou a jogar café quente contra eles.

A mulher foi levada para o hospital Rocha Faria, também em Campo Grande, e os 14 cães encaminhados à Fazenda Modelo, em Guaratiba, onde serão avaliados por veterinários e ficarão de quarentena. Em seguida, eles serão castrados e colocados para adoção.

Durante a ação, equipes da Comlurb recolheram vários caminhões de lixo. Segundo os vizinhos, a idosa é viúva e não se sabe da existência de parentes próximos.

A Polícia Civil informou que o Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi acionado para artefato explosivo. Agentes da 35ª DP (Campo Grande) também estão no local. A ocorrência está em andamento.