Mulher é assaltada ao deixar filho na creche na Taquara, Zona Sudoeste do RioReprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
Rio - Criminosos em uma motocicleta assaltaram uma mulher que estava com o filho pequeno na porta de uma creche, na Rua Iriquitia, na Taquara, Zona Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (19). Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos assaltantes se aproxima da vítima e a encurrala no portão da instituição.
Em uma ação rápida, o criminoso rouba pertences da mulher diante da criança e foge na motocicleta. O crime aconteceu por volta das 9h, em um horário de grande movimentação na região. Veja as imagens:
Cerca de uma hora antes, outro roubo foi registrado na Taquara, desta vez na Estrada da Soca. Criminosos em um carro branco abordaram um motorista que estacionava um veículo cinza. O caso aconteceu por volta das 8h50 desta sexta-feira.

A Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) realiza o policiamento da região com equipes de motocicletas e viaturas e que o patrulhamento será intensificado nas proximidades dos locais onde ocorreram os crimes.

A corporação também reforçou a importância do envio de informações ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177. Em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar por meio da Central 190 ou do aplicativo 190.

Procurada, a Polícia Civil informou que não houve registro de ocorrência relacionado aos casos e reforçou a importância de que todas as vítimas formalizem o registro para que os crimes sejam investigados individualmente e os autores identificados e responsabilizados criminalmente.