Mulher é assaltada ao deixar filho na creche na Taquara, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Mulher é assaltada ao deixar filho na creche na Taquara, Zona Sudoeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 19/06/2026 19:40 | Atualizado 19/06/2026 20:53

Rio - Criminosos em uma motocicleta assaltaram uma mulher que estava com o filho pequeno na porta de uma creche, na Rua Iriquitia, na Taquara, Zona Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (19). Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos assaltantes se aproxima da vítima e a encurrala no portão da instituição.

Em uma ação rápida, o criminoso rouba pertences da mulher diante da criança e foge na motocicleta. O crime aconteceu por volta das 9h, em um horário de grande movimentação na região. Veja as imagens: