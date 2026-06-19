Mulher é assaltada ao deixar filho na creche na Taquara, Zona Sudoeste do RioReprodução/Redes sociais
Cerca de uma hora antes, outro roubo foi registrado na Taquara, desta vez na Estrada da Soca. Criminosos em um carro branco abordaram um motorista que estacionava um veículo cinza. O caso aconteceu por volta das 8h50 desta sexta-feira.
Câmera de segurança flagra momento em que mulher é assaltada na frente do filho ao deixar criança em creche na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (19)— Jornal O Dia (@jornalodia) June 19, 2026
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A Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) realiza o policiamento da região com equipes de motocicletas e viaturas e que o patrulhamento será intensificado nas proximidades dos locais onde ocorreram os crimes.
A corporação também reforçou a importância do envio de informações ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177. Em situações de emergência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar por meio da Central 190 ou do aplicativo 190.
Procurada, a Polícia Civil informou que não houve registro de ocorrência relacionado aos casos e reforçou a importância de que todas as vítimas formalizem o registro para que os crimes sejam investigados individualmente e os autores identificados e responsabilizados criminalmente.
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