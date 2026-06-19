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Escultura Curumim retorna à Lagoa após passar por reparos
Rio de Janeiro

Escultura Curumim retorna à Lagoa após passar por reparos

Monumento de 1979 foi restaurado pelo próprio filho do criador original da obra

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Escultura Curumim retornou à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, após passar por reparos
Curumim da Lagoa retornou ao posto após passar por reparos devido vandalismo
Escultura Curumim da Lagoa, na Zona Sul do Rio
Escultura Curumim da Lagoa, na Zona Sul do Rio
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Rio - A escultura Curumim da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, retornou para o seu posto, nesta sexta-feira (19), após passar por reparos. Há cerca de dois meses, o monumento foi alvo de vandalismo e teve parte do braço e a lança levados por criminosos

O restauro foi realizado pelo artista plástico Luiz Augusto Correia de Araújo. Ele é filho do criador da obra, o pernambucano Pedro Gaspar Jens Correia de Araújo, que morreu em 2019. Secretário de Conservação, Diego Vaz contou que apenas ele poderia restaurar a peça devido um detalhe importante.
"O Luiz Augusto não apenas restaurou uma escultura, ele reconstituiu uma memória. Para recriar as peças furtadas, ele recorreu a um antigo cliente do seu pai, que guarda uma obra idêntica ao Curumim da Lagoa. Foi a partir dela que foram feitos os moldes para a reposição exata das partes subtraídas. Sem esse detalhe, a restauração não teria a fidelidade que a obra merece", revelou o secretário.

O Curumim da Lagoa é uma estátua de bronze em homenagem aos povos indígenas que habitavam originalmente a região da Lagoa. A obra de arte, doada à cidade em março de 1979, pesa 8 toneladas e mede quase dois metros de altura.

Esse foi o terceiro grande processo de restauração do monumento. Devido aos frequentes ataques sofridos, a escultura foi realocada em 2011 para uma pedra um pouco mais distante da margem. Diego também pontuou que parte do orçamento da pasta é destinado a recuperação de peças, alvos de vandalismo.

"Cerca de 30% de tudo que a Secretaria de Conservação gasta vai para recuperar o que foi destruído, não para avançar, mas para voltar ao ponto de partida. Só nessa restauração foram R$ 50 mil para devolver ao Rio o que já era do Rio. É dinheiro público que deveria estar em outras frentes, mas que precisa cobrir o que a impunidade permite", disse ele.
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