Polícia Militar apreendeu drogas e material bélico no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Reprodução / X

Polícia Militar apreendeu drogas e material bélico no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio Reprodução / X

Publicado 19/06/2026 15:29 | Atualizado 19/06/2026 16:48

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (19), grande quantidade de entorpecentes, munições de diversos calibres, carregadores de fuzil e um simulacro de pistola no Morro do Borel, Tijuca, Zona Norte. ação ocorreu após a denúncia de que criminosos realizavam o preparo e a distribuição de entorpecentes na região. Não há informação sobre pessoas presas na ação.

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Ao chegarem no lugar, os policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Borel foram recebidos a tiros por criminosos armados e houve confronto. Depois do avanço dos agentes, foram realizadas buscas na região, onde foram encontrados as drogas, munições e simulacro de pistola.

Ao chegarem no lugar, os policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Borel foram recebidos a tiros por criminosos armados e houve confronto. Depois do avanço dos agentes, foram realizadas buscas na região, onde foram encontrados as drogas, munições e simulacro de pistola.

O material ilícito foi encaminhado à 19ª DP, que também investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre feridos.