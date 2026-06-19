Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (19), grande quantidade de entorpecentes, munições de diversos calibres, carregadores de fuzil e um simulacro de pistola no Morro do Borel, Tijuca, Zona Norte. ação ocorreu após a denúncia de que criminosos realizavam o preparo e a distribuição de entorpecentes na região. Não há informação sobre pessoas presas na ação.
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Ao chegarem no lugar, os policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Borel foram recebidos a tiros por criminosos armados e houve confronto. Depois do avanço dos agentes, foram realizadas buscas na região, onde foram encontrados as drogas, munições e simulacro de pistola.
O material ilícito foi encaminhado à 19ª DP, que também investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre feridos.
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