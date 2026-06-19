Luiz foi preso em São Paulo meses após o crime - Reprodução

Luiz foi preso em São Paulo meses após o crimeReprodução

Publicado 19/06/2026 13:14

DIA, familiares relataram o alívio ao receberem a notícia da prisão, informada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSG) nesta quinta-feira (18).

Rio - Luiz Carlos Souza Dias, acusado de matar a ex-mulher, Cíntia Barcelos Peres, de 33 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi preso em São Paulo. O crime ocorreu em 29 de dezembro do ano passado , quando a vítima foi encontrada morta dentro de casa. Ao, familiares relataram o alívio ao receberem a notícia da prisão, informada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSG) nesta quinta-feira (18).

Cíntia Barcelos Peres, de 33 anos, foi encontrada morta em São Gonçalo Reprodução / Redes sociais

Segundo a irmã, Marcela Barcelos, a dor da perda nunca vai passar, mas a sensação de justiça traz um pouco de tranquilidade.



"É uma sensação de paz e tranquilidade, porque agora ela vai descansar em paz. Eu fiz tudo o que podia para ele ser encontrado. Agradeço muito a Deus, primeiramente, por ele ter sido encontrado. Na verdade, eu queria ele morto, porque nada vai trazê-la de volta. A dor continua, o sofrimento continua, o luto continua, mas só em saber que ele está lá dentro, preso, a gente fica mais aliviada, mais tranquila. Pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã e pelos meus sobrinhos, que são os filhos dela", disse.



Marcela frisou ainda o desejo que ele pague pelo crime que cometeu. "Só tenho que agradecer e continuar correndo atrás para que ele sofra tudo que minha irmã sofreu, que ele pague por tudo por todos os crimes que ele fez. Porque é uma dor que não vai acabar nunca, é uma dor que vai continuar porque ela não está mais entre a gente", acrescentou.

De acordo com a Polícia Civil, policiais militares do estado de São Paulo prenderam, no dia 4 de abril deste ano, o autor do feminicídio de Cíntia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.



Ao DIA, a irmã mostrou a mensagem recebida da delegacia, em que o agente afirmou que a informação demorou a ser repassada aos investigadores do Rio.

Relembre o caso



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Os dois viviam um relacionamento marcado por brigas há cerca de dois anos. Na ocasião, o autor fugiu levando dinheiro, uma moto, celular, cartão, notebook e documentos da vítima, que era dona de uma loja de roupas. Ela deixou dois filhos, uma menina de 18 e um menino de 9 anos.



O caso foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) corpo de Cintia foi localizado por parentes com sinais de tortura , com as mãos e as pernas todas queimadas. Segundo a família, Luiz teria usado um maçarico para queimar a vítima.Os dois viviam um relacionamento marcado por brigas há cerca de dois anos. Na ocasião, o autor fugiu levando dinheiro, uma moto, celular, cartão, notebook e documentos da vítima, que era dona de uma loja de roupas. Ela deixou dois filhos, uma menina de 18 e um menino de 9 anos.O caso foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)

A reportagem tenta contato com a defesa de Luiz. O espaço está aberto para eventuais manifestações.



