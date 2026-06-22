PM reforça policiamento em Rio das Pedras após tiroteiosReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Nas redes sociais, moradores revelaram momentos de tensão em meio ao fogo cruzado. Em imagens é possível ver a quantidade de disparos e explosões registradas na comunidade.
"Damos um duro danado para conseguir o pão de cada dia, e vem uma situação dessa e acaba com nossa paz, é muito difícil", disse uma moradora.
"Acordei com estalos secos ecoando, demorei para perceber que eram tiros no Rio das Pedras. Como que dorme agora? Trabalhador não tem um dia de paz", relatou outro.
"Que Deus proteja todos nós que moramos no Rio das pedras, só Deus mesmo. Ainda bem que estou bem guardada, agarrada nos meus", afirmou mais uma.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SME), três unidades de Atenção Primária, que atendem a região, suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial segue ocorrendo.
Intenso confronto entre milicianos e traficantes na comunidade de Rio das Pedras, diversos tiros de munição traçante sendo efetuados em direção a Pedra da Panela. pic.twitter.com/O0QOIttwU8— Visão das Notícias RJ (@pegavisao_rj) June 22, 2026
No sábado (20), um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.
No mesmo dia, comerciantes revelaram ao DIA a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além dos constantes troca de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
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