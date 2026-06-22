PM reforça policiamento em Rio das Pedras após tiroteiosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, na madrugada desta segunda-feira (22). A região vive uma onda de violência devido à disputa entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e milicianos.
fotogaleria
PM reforça policiamento em Rio das Pedras após tiroteios - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
PM reforça policiamento em Rio das Pedras após tiroteios - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
PM reforça policiamento em Rio das Pedras após tiroteios - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Moradores registraram madrugada de terror na comunidade - Reprodução
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), que atuavam em apoio a uma operação de ocupação na comunidade, foram atacados a tiros por criminosos, dando início a um confronto. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).

Nas redes sociais, moradores revelaram momentos de tensão em meio ao fogo cruzado. Em imagens é possível ver a quantidade de disparos e explosões registradas na comunidade.

"Damos um duro danado para conseguir o pão de cada dia, e vem uma situação dessa e acaba com nossa paz, é muito difícil", disse uma moradora.

"Acordei com estalos secos ecoando, demorei para perceber que eram tiros no Rio das Pedras. Como que dorme agora? Trabalhador não tem um dia de paz", relatou outro.

"Que Deus proteja todos nós que moramos no Rio das pedras, só Deus mesmo. Ainda bem que estou bem guardada, agarrada nos meus", afirmou mais uma.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SME), três unidades de Atenção Primária, que atendem a região, suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial segue ocorrendo.
Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que duas unidades escolares foram impactadas por causa dos tiroteios.
Rotina de violência

No sábado (20), um confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.
Na manhã da última sexta (19), mais uma guerra entre criminosos provocou intenso tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na região. Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.

No mesmo dia, comerciantes revelaram ao DIA a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além dos constantes troca de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
Na última quinta (18), a Polícia Civil encontrou o segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos. Na ação, foi localizado, em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.