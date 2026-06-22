PM reforça policiamento em Rio das Pedras após tiroteios - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

PM reforça policiamento em Rio das Pedras após tiroteiosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/06/2026 07:19

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, na madrugada desta segunda-feira (22). A região vive uma onda de violência devido à disputa entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

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Nas redes sociais, moradores revelaram momentos de tensão em meio ao fogo cruzado. Em imagens é possível ver a quantidade de disparos e explosões registradas na comunidade.



"Damos um duro danado para conseguir o pão de cada dia, e vem uma situação dessa e acaba com nossa paz, é muito difícil", disse uma moradora.



"Acordei com estalos secos ecoando, demorei para perceber que eram tiros no Rio das Pedras. Como que dorme agora? Trabalhador não tem um dia de paz", relatou outro.



"Que Deus proteja todos nós que moramos no Rio das pedras, só Deus mesmo. Ainda bem que estou bem guardada, agarrada nos meus", afirmou mais uma.



Intenso confronto entre milicianos e traficantes na comunidade de Rio das Pedras, diversos tiros de munição traçante sendo efetuados em direção a Pedra da Panela. pic.twitter.com/O0QOIttwU8 — Visão das Notícias RJ (@pegavisao_rj) June 22, 2026 Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SME), três unidades de Atenção Primária, que atendem a região, suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial segue ocorrendo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), que atuavam em apoio a uma operação de ocupação na comunidade, foram atacados a tiros por criminosos, dando início a um confronto. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).Nas redes sociais, moradores revelaram momentos de tensão em meio ao fogo cruzado. Em imagens é possível ver a quantidade de disparos e explosões registradas na comunidade."Damos um duro danado para conseguir o pão de cada dia, e vem uma situação dessa e acaba com nossa paz, é muito difícil", disse uma moradora."Acordei com estalos secos ecoando, demorei para perceber que eram tiros no Rio das Pedras. Como que dorme agora? Trabalhador não tem um dia de paz", relatou outro."Que Deus proteja todos nós que moramos no Rio das pedras, só Deus mesmo. Ainda bem que estou bem guardada, agarrada nos meus", afirmou mais uma.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SME), três unidades de Atenção Primária, que atendem a região, suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial segue ocorrendo.

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que duas unidades escolares foram impactadas por causa dos tiroteios.