Caso está sendo investigado pela DHBF - Divulgação

Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação

Publicado 23/06/2026 11:42





A criança era aluna do Colégio Sagrada Família, instituição de ensino mantida pela Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, no bairro Rodilândia.



"Neste momento de dor, unino-nos em oração aos seus familiares, amigos, colegas e educadores. Como Igreja, queremos nos fazer próximos, oferecendo nosso abraço, nossa solidariedade e a esperança que nasce da fé em Cristo Ressuscitado. Confiamos Eduarda ao amor misericordioso de Deus, recordando as palavras de Jesus: ‘Delas é o Reino dos Céus’", disse o bispo.



Em nota, a diocese do município também comentou sobre a violência no estado. “Rezemos também para que a violência não tenha a última palavra em nossa sociedade e para que nossas crianças possam crescer em segurança, dignidade e esperança”, disse a instituição.



Nas redes sociais, fiéis lamentaram o caso e também prestaram solidariedade aos familiares.



"Misericórdia, Jesus. Cuida dessa mãe, dessa família. A dor de uma mãe é a dor de todas as outras", disse um seguidor.



"Ela está no céu, com os anjos como ela. Rezo por essa família. Só Jesus para curar essa dor", afirmou outro.



"Ela se tornou ou uma estrelinha brilhando no céu! Sua Luz brilhará eternamente! Deus dê o conforto à todos que a amam", lamentou mais um.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.



Entenda o caso

Rio - O bispo de Nova Iguaçu, Dom Gilson Andrade da Silva, lamentou a morte de Eduarda Cruz dos Santos, de 7 anos, baleada na cabeça dentro de casa nesta segunda-feira (22) . A menina foi atingida ao ter a casa invadida por criminosos. O enterro foi na tarde desta terça (23).A criança era aluna do Colégio Sagrada Família, instituição de ensino mantida pela Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, no bairro Rodilândia."Neste momento de dor, unino-nos em oração aos seus familiares, amigos, colegas e educadores. Como Igreja, queremos nos fazer próximos, oferecendo nosso abraço, nossa solidariedade e a esperança que nasce da fé em Cristo Ressuscitado. Confiamos Eduarda ao amor misericordioso de Deus, recordando as palavras de Jesus: ‘Delas é o Reino dos Céus’", disse o bispo.Em nota, a diocese do município também comentou sobre a violência no estado. “Rezemos também para que a violência não tenha a última palavra em nossa sociedade e para que nossas crianças possam crescer em segurança, dignidade e esperança”, disse a instituição.Nas redes sociais, fiéis lamentaram o caso e também prestaram solidariedade aos familiares."Misericórdia, Jesus. Cuida dessa mãe, dessa família. A dor de uma mãe é a dor de todas as outras", disse um seguidor."Ela está no céu, com os anjos como ela. Rezo por essa família. Só Jesus para curar essa dor", afirmou outro."Ela se tornou ou uma estrelinha brilhando no céu! Sua Luz brilhará eternamente! Deus dê o conforto à todos que a amam", lamentou mais um.O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

"Não tinha nada. Eles foram lá e atiraram nela. Uma inocente. Uma menina que sonhava. Tinha sonhos, Jesus, e eles tiraram a vida da minha filha. Eu peço a justiça de Deus e do homem. Que eles prendam quem fez essa maldade com a nossa filha. Eles arrombaram a nossa casa e entraram lá falando que era do Bope, falando que era polícia. Ficaram procurando as pessoas na casa. Pedi para a minha filha se esconder no dentro do closet. Ela se escondeu debaixo das roupinhas e deve ter saído para olhar quando ele atirou nela", explicou a mãe.

