Publicado 24/06/2026 00:00

Operação Miragem, R$ 670 milhões bloqueados, balanços alterados para simular solidez no Digimais, de Edir Macedo. Meses depois do Master, a mesma gramática reaparece. A liquidação de um banco não fechou um caso, abriu foi uma régua para medir os outros.



A nova Serra das Araras alcança 70% das obras, dois anos antes do prazo, no trecho por onde passa metade do PIB. A pista original era de 1928. A mesma capacidade que entrega adiantado conviveu quase um século com o gargalo. O obstáculo nunca foi a serra, foi a decisão de enfrentá-la.