Motoristas de ônibus anunciam greve a partir de segunda-feira (29) Divulgação/ Sindicato dos Rodoviários do Rio
De acordo com o presidente do sindicato, Sebastião José, apesar de o estado de greve já ter sido decretado, a paralisação tornou-se inevitável devido à falta de novos contatos do Rio Ônibus com a entidade. A última proposta apresentada previa um reajuste salarial de 4,39%, correspondente ao IPCA acumulado até abril deste ano.
"Iremos realizar no próximo dia 28, às 18h, uma assembleia geral para ratificar a decisão dos trabalhadores. São mais de 30 anos cedendo aos argumentos patronais, mas agora essa situação precisa e vai mudar. É uma verdadeira falta de respeito com uma categoria que, muitas vezes, trabalha mais de 14 horas por dia e ainda fica exposta à violência diária da cidade, sofrendo sequestros e agressões que afetam diretamente a saúde psicológica dos profissionais e prejudicam suas relações familiares e profissionais. Isso é um verdadeiro absurdo", afirmou o presidente.
Sebastião garante que a categoria não abre mão da pauta aprovada em assembleia e encaminhada ao Rio Ônibus. Entre as reivindicações estão a mudança da data-base para 1º de março; salário de R$ 5 mil para motoristas de ônibus articulados e de R$ 4 mil para os demais motoristas; fim dos contratos temporários; contratação via CLT para os profissionais do BRT; ticket-alimentação de R$ 1 mil; jornada de trabalho no regime 5x2; manutenção do passe livre para a categoria; indenização dos 30 minutos do intervalo de almoço; além da oferta de planos de saúde e odontológico.
"Queremos apenas o que nos é de direito. Espero que esse impasse ainda possa ser resolvido, evitando que, mais uma vez, milhares de usuários paguem o preço dessa disputa. Em todos esses anos como sindicalista, não me lembro de algo parecido ter ocorrido", completou.
A assembleia da categoria será realizada na sede social do sindicato, localizada na Estrada do Otaviano 404, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.
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