Estação de Água (ETA) Xerém vai passar por obras nesta quinta-feira (25) - Divulgação/Cedae

Estação de Água (ETA) Xerém vai passar por obras nesta quinta-feira (25)Divulgação/Cedae

Publicado 24/06/2026 15:19

Rio - A Cedae informou que, nesta quinta-feira (25), das 6h às 21h, será interrompido a produção de água nas represas de Xerém e Mantiquira, que compõem o Sistema Acari, na Baixada Fluminense. A paralisação acontece em razão de uma obra de interligação de rede que será realizada pela estatal na Estação de Tratamento de Água (ETA) Xerém, em Duque de Caxias.

Devido à interrupção, as seguintes regiões terão o abastecimento de água suspenso temporariamente:



Duque de Caxias: Xerém, Mantiquira, Santo Antônio, Lamarão, Parque Eldorado, Chácaras Arcampo, Chácaras Rio-Petrópolis, Figueira, Pilar, Amapá, Parque Capivari, Santa Cruz da Serra e Parque Paulista.

Belford Roxo: Maringá, Recantus, Vale do Ipê, Lote XV, São Vicente, Nova Aurora, Wona e Parque dos Ferreiras.



Após a conclusão do serviço e a retomada da produção de água pela Cedae, o fornecimento entrará em processo de normalização, que ocorrerá de forma gradativa, podendo levar 72 horas ou prazo superior, especialmente nas pontas do sistema de distribuição e em áreas elevadas.



A Águas do Rio, concessionária que distribui o serviço, orienta os clientes a utilizarem água de cisternas e caixas d’água apenas em atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo até a regularização do abastecimento.

Clientes da Águas do Rio podem solicitar abastecimento por caminhão-pipa, sem custo, pelo telefone 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.