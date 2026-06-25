Publicado 25/06/2026 00:00

Governo projeta entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão de investimento na Copa feminina de 2027, com final no Maracanã. A Fifa promete US$ 800 milhões que retornam a ela em direitos de mídia. A conta operacional fica com a sede. O legado, justificativa de sempre, raramente sobrevive ao balanço.



Brasília chama de injusto o tarifaço dos EUA e, na mesma semana, confirma a alíquota de 35% sobre elétricos importados. A tarifa alheia é agressão, a própria é estratégia. BYD e GWM migraram para o Brasil quando Washington fechou as portas. O país agora repete o gesto que critica.