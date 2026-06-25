Karine Lopes da Silva Oliveira se apresentou na 123ª DP (Macaé)Divulgação

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Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24), Karine Lopes da Silva Oliveira, suspeita de assassinar a facadas a auxiliar de classe Alessandra dos Santos Fernandes, de 24 anos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Após a Justiça expedir o mandado de prisão temporária, a foragida se entregou na 123ª DP (Macaé).
As duas mantinham um relacionamento há nove meses e moravam juntas há cerca de um mês. Durante uma discussão na casa, na última sexta-feira (19), Karine teria matado Alessandra com uma facada no pescoço. Segundo relatos de parentes da auxiliar de classe, a suspeita confessou o crime para o pai da vítima e prometeu se entregar à polícia, mas fugiu antes disso.
O caso está sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio) e familiares de Alessandra se despediram dela no Cemitério do Âncora, em Rio das Ostras, no domingo. A jovem trabalhava  na Escola Municipal Palmira Bessa de Figueiredo, que lamentou a morte da funcionária nas redes sociais.
“Alessandra também foi aluna desta unidade escolar, onde iniciou uma bonita história que deixou marcas inesquecíveis. Sua trajetória em nossa escola foi marcada por carinho, dedicação e alegria. Sua ausência deixa um vazio imenso, mas as lembranças, o carinho e o legado que construiu permanecerão para sempre em nossos corações”, escreveu.
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Karine Lopes da Silva Oliveira se apresentou na 123ª DP (Macaé)
Alessandra dos Santos Fernandes teria sido morta pela namorada com uma facada no pescoço