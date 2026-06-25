Karine Lopes da Silva Oliveira se apresentou na 123ª DP (Macaé) - Divulgação

Karine Lopes da Silva Oliveira se apresentou na 123ª DP (Macaé)Divulgação

Publicado 25/06/2026 08:24

As duas mantinham um relacionamento há nove meses e moravam juntas há cerca de um mês. Durante uma discussão na casa, na última sexta-feira (19), Karine teria matado Alessandra com uma facada no pescoço. Segundo relatos de parentes da auxiliar de classe, a suspeita confessou o crime para o pai da vítima e prometeu se entregar à polícia, mas fugiu antes disso.

O caso está sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio) e familiares de Alessandra se despediram dela no Cemitério do Âncora, em Rio das Ostras, no domingo. A jovem trabalhava na Escola Municipal Palmira Bessa de Figueiredo, que lamentou a morte da funcionária nas redes sociais.

“Alessandra também foi aluna desta unidade escolar, onde iniciou uma bonita história que deixou marcas inesquecíveis. Sua trajetória em nossa escola foi marcada por carinho, dedicação e alegria. Sua ausência deixa um vazio imenso, mas as lembranças, o carinho e o legado que construiu permanecerão para sempre em nossos corações”, escreveu.