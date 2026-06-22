Alessandra dos Santos Fernandes teria sido morta pela namorada com uma facada no pescoço - Reprodução / Instagram

Alessandra dos Santos Fernandes teria sido morta pela namorada com uma facada no pescoçoReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 13:23

Rio - A Polícia Civil investiga a morte da auxiliar de classe Alessandra dos Santos Fernandes, de 24 anos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Familiares apontam a companheira dela como autora do crime.

Segundo relatos de parentes, a namorada de Alessandra tirou a vida dela com uma facada no pescoço, na última sexta-feira (19). Ela teria confessado o crime para o pai da vítima e prometido se entregar à polícia, mas fugiu antes disso. As duas mantinham um relacionamento há nove meses e moravam juntas há cerca de um mês.

Nas redes sociais, a irmã de Alessandra acusou a namorada da jovem do crime e detalhou o que aconteceu no dia da morte. Revoltada, ela pediu por justiça.

“Ela matou a minha irmã e deixou ela sofrendo dentro de casa. Depois pediu socorro a um vizinho, levou minha irmã na UPA, jogou ela de qualquer jeito lá, ligou para a minha mãe e falou: ‘Faz a ficha dela aí que eu vou voltar’ e até hoje não voltou. A minha irmã não merecia isso, ela era tão boa, tão amada. Eu quero justiça”, afirmou.

Alessandra era auxiliar de classe na Escola Municipal Palmira Bessa de Figueiredo, que lamentou a morte da funcionária nas redes sociais.

“Alessandra também foi aluna desta unidade escolar, onde iniciou uma bonita história que deixou marcas inesquecíveis. Sua trajetória em nossa escola foi marcada por carinho, dedicação e alegria. Sua ausência deixa um vazio imenso, mas as lembranças, o carinho e o legado que construiu permanecerão para sempre em nossos corações”, escreveu.

A Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio também lamentou a morte da jovem. “Neste momento de dor, a Secretaria se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos e toda a comunidade escolar”, disse.

A Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para verificar a entrada de uma mulher ferida por arma branca em uma unidade de saúde no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A Polícia Civil disse que a 126ª DP (Cabo Frio) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

O corpo de Alessandra foi sepultado neste domingo (21), no Cemitério do Âncora, em Rio das Ostras, também na Região dos Lagos.

