Thiago Rangel foi preso em operação da Polícia Federal - Reprodução/Redes sociais

Thiago Rangel foi preso em operação da Polícia Federal Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/06/2026 22:09 | Atualizado 22/06/2026 22:25

Segundo a Polícia Federal, as conversas foram encaminhadas após mudanças promovidas pela nova gestão da secretaria, principalmente em cargos regionais no Norte e no Noroeste Fluminense. Para os investigadores, o conteúdo demonstra a tentativa de pressionar a administração da pasta em relação a indicações políticas feitas durante a gestão anterior.

A PF também reuniu áudios e mensagens que apontariam a influência exercida por Thiago Rangel em setores da Educação estadual. Em um dos registros analisados, o ex-parlamentar afirma que desejava ser informado sobre decisões tomadas em uma diretoria regional e reforça sua participação na indicação de ocupantes de cargos estratégicos.

Os investigadores ainda encontraram outras conversas que, segundo a apuração, mostram discussões envolvendo possíveis represálias contra adversários políticos. O material foi encaminhado ao STF e à Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou favoravelmente à manutenção da prisão preventiva.

Thiago Rangel foi preso em 5 de maio durante a quarta fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura suspeitas de direcionamento de contratos para obras e serviços em unidades da rede estadual de ensino. De acordo com a Polícia Federal, empresas ligadas ao grupo investigado teriam sido beneficiadas em contratações realizadas pela Seeduc.

Em nota para a imprensa, a defesa de Thiago Rangel negou qualquer irregularidade, alegando que as mensagens foram tiradas de contexto.Afirma ainda que o ex-deputado apresentará sua versão dos fatos no decorrer do processo.