Veículo onde o corpo foi encontrado passou por perícia e foi removido da Rua Rodolfo David Gomes, no bairro Glória, em Macaé - Reprodução/ Redes Sociais

Veículo onde o corpo foi encontrado passou por perícia e foi removido da Rua Rodolfo David Gomes, no bairro Glória, em MacaéReprodução/ Redes Sociais

Publicado 22/06/2026 19:57 | Atualizado 22/06/2026 21:03

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na madrugada desta segunda-feira (22), carbonizado dentro de um carro na Rua Rodolfo David Gomes, no bairro da Glória, em Macaé, Norte Fluminense. Agentes da 123ª DP (Macaé) investigam o caso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares receberam o chamado por volta das 4h35 para a remoção do cadáver. Devido ao estado do corpo, não foi possível identificar o sexo da vítima no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Macaé para exames de necropsia e identificação.



Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 32º BPM (Macaé) prestaram apoio aos bombeiros. No local, a equipe constatou a presença da vítima sem vida no interior do veículo.



Ainda segundo a corporação, após a realização da perícia técnica, o corpo acabou retirado pelo serviço competente e o automóvel teve a remoção realizada para a normalização do tráfego.