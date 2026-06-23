Yasmim Rodrigues da Silva - Reprodução/ Redes Sociais

Yasmim Rodrigues da Silva Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/06/2026 15:02 | Atualizado 23/06/2026 15:22

Rio - A mãe de Yasmim Rodrigues da Silva, 24 anos, revelou os momentos de tensão antes da jovem ser assassinada a facadas pelo ex-namorado na comunidade Faz Quem Quer , em Rocha Miranda, Zona Norte. Em entrevista ao "Balanço Geral", da TV Record, na tarde desta terça-feira (23), Luana da Silva mostrou os ferimentos que sofreu durante os ataques e pediu para que o ex-companheiro de Yasmim seja encontrado o quanto antes.

"Era uma menina nova. Isso tudo porque minha filha não queria mais conviver com ele. Ela foi embora para a minha casa, já estava [morando comigo] há duas semanas. Esse desgraçado foi até lá, fingindo que estava levando fralda para a bebê. Eu desci, abri o portão para pegar a fralda e, nessa hora, ele botou a faca no meu pescoço. Eu empurrei ele e ele me acertou com uma facada no braço", contou Luana.

"Ele correu para cima da minha filha, cortou a jugular dela. Pura maldade. Invadiu minha casa para matar minha filha só porque ela não queria mais ficar com ele. Isso tudo na frente da minha neta. Estou sofrendo, vou enterrar minha filha. Só vou ficar em paz depois que ele pagar. Quero que ele pague. O relacionamento era muito abusivo, ele queria manter minha filha em cárcere privado, não deixava ela trabalhar. Minha filha não podia falar com ninguém", acrescentou.

O crime aconteceu na segunda-feira (22), em frente à filha de 2 anos do casal. Luana e Yasmim foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, mas a jovem não resistiu aos ferimentos. A mãe precisou de sutura em três cortes no braço e recebeu alta.

Segundo testemunhas, após cometer o crime, o homem fugiu a pé em direção à região da Jatuarana. Durante a fuga, ele deixou para trás um telefone celular e os óculos. Os materiais que foram apreendidos vão ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).