Dados foram apresentados em reunião no CORDivulgação
Força Municipal apresenta dados de redução de furtos e roubos nas áreas patrulhadas
Divisão de elite da Guarda Municipal completou 100 dias de atuação e apresentou as novas áreas de patrulhamento
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Pastor lamenta momentos de tensão com tiroteios em comunidade de Botafogo: 'É um tempo bem difícil'
Carlos Wesley Domingues, de 59 anos, contou que projéteis acertaram sua igreja; Polícia Civil realiza operação na região
Bispo de Nova Iguaçu lamenta assassinato de criança de 7 anos
Menina foi baleada ao ter a casa da família invadida por criminosos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense
Homem é preso com quase 500 munições no Leme
Transporte era feito do Complexo da Maré, na Zona Norte, para o Morro da Babilônia, na Zona Sul
Guarita de condomínio em Vargem Grande é atacada a tiros
Vidros ficaram completamente destruídos, mas ninguém foi ferido
PM realiza operação contra expansão do Comando Vermelho na Gardênia Azul e Muzema
Rio das Pedras, comunidade próxima, foi palco de confrontos entre traficantes e milicianos nos últimos dias
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