Dados foram apresentados em reunião no COR - Divulgação

Dados foram apresentados em reunião no CORDivulgação

Publicado 23/06/2026 12:06

Rio - A Força Municipal completou, nesta terça-feira (23),100 dias de atuação e apresentou um balanço com redução nos índices de roubos e furtos em suas três primeiras áreas de policiamento. A divisão de elite da Guarda Municipal ainda anunciou que a Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, será a próxima região a receber o patrulhamento, a partir do dia 5 de julho.

No perímetro da Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina, na região central da cidade, os índices de roubos reduziram 31,3%, enquanto os furtos caíram em 46,8%. Já na área do Jardim de Alah, no Leblon, na Zona Sul, a redução foi de 9,2% no número de furtos e 4% nos de roubos. Por fim, a corporação registrou queda de 20,7 % dos roubos e 6,1% dos furtos na região que abrange a Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia, no Centro.

Os dados parciais são do Instituto de Segurança Pública (ISP) e consideram os registros de roubos e furtos de aparelho celular e transeunte, comparando o período de atuação da Força Municipal - de 15 de março a 21 de junho - com o mesmo período do ano de 2025.

"Ao longo desses 100 dias, tivemos resultados que nos deixam ainda mais seguros do caminho que estamos percorrendo e que comprovam que é possível, sim, no município, fazer um policiamento ostensivo e preventivo com excelência e qualidade. Fizemos cerca de 800 prisões sem disparar um tiro. Tudo isso em apoio às Forças de Segurança Estaduais, à Polícia Militar e à Polícia Civil, trabalhando em conjunto e permitindo que a gente possa fazer esse papel que nos foi conferido pela decisão do Supremo Tribunal Federal no início do ano passado, consagrando essa tarefa de policiamento preventivo. E, agora, seguindo um planejamento que tem por base dados técnicos e científicos vamos avançar para a Barra da Tijuca", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere, durante reunião do Compstat, no Centro de Operações e Resiliência (COR).

Ao longo dos 100 dias de atuação, a Força Municipal realizou cerca de 6 mil abordagens, com 771 prisões e conduções para a delegacia. Entre os números apresentados, ainda estão apreensões e recuperações de 133 aparelhos de telefones celulares, 133 motocicletas e 15 cordões, além de uma pistola, cinco armas falsas e 42 armas brancas, como facas e tesouras.

Na Barra da Tijuca, a divisão de elite da Guarda Municipal passa a atuar entre o Terminal Jardim Oceânico e a Praça do Ó, além das avenidas Ayrton Senna e das Américas.