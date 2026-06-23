Munições tinham o Morro da Babilônia, no Leme, como destino, segundo a Polícia Civil - Divulgação / PCERJ

Munições tinham o Morro da Babilônia, no Leme, como destino, segundo a Polícia CivilDivulgação / PCERJ

Publicado 23/06/2026 11:12

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (22), transportando quase 500 munições de uso restrito para o Morro da Babilônia, no Leme, na Zona Sul do Rio. De acordo com a 12ª DP (Copacabana), ele saiu do Complexo da Maré, na Zona Norte.

fotogaleria

Informações de inteligência apontaram o deslocamento de um carro com as munições entre as comunidades. Com base nos dados levantados, os agentes monitoraram o veículo e abordaram o motorista assim que ele saiu do interior do automóvel, em um dos acessos ao Morro da Babilônia.



Durante a revista, foi encontrada, dentro de uma mochila, uma caixa de papelão com 490 munições de uso restrito, sendo 300 de calibre 9 milímetros e 190 de calibre .40. O homem disse aos policiais que havia sido contratado para fazer a entrega da encomenda e que receberia pagamento pelo transporte do material.



O motorista foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por porte ilegal de munições de uso restrito.