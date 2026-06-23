Rio de Janeiro recebe mais de 36 mil doses da vacina Pneumo 20 - Divulgação/Prefeitura do Rio

Rio de Janeiro recebe mais de 36 mil doses da vacina Pneumo 20Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 23/06/2026 20:30 | Atualizado 23/06/2026 21:17

Rio - O estado do Rio de Janeiro recebeu, na segunda-feira (22), mais de 36 mil doses da vacina pneumocócica conjugada 20-valente, a pneumo 20, para crianças de até 5 anos. O imunizante incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.

Para ter acesso à vacina é necessário apresentar documento de identificação da criança e, preferencialmente, a caderneta de vacinação ou outro comprovante vacinal, permitindo a avaliação do esquema mais adequado.

O estado recebeu um lote inicial de 36.700 doses do imunizante para aplicação em todo o território. "Estou muito feliz de a gente poder transformar essa vacinação em realidade. Eu pude ver as primeiras bebezinhas, com dois meses de idade, já sendo protegidas com essa vacina, que é uma vacina que protege contra 20 tipos dessa bactéria, que é o pneumococcus. E como essa vacina é muito mais ampla do que a que a gente utilizava, ela vai proteger ainda, contra pneumonia grave e contra meningite", destaca o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.



As vacinas destinadas ao Rio de Janeiro fazem parte das primeiras 573,7 mil doses já enviadas aos estados. A previsão do Ministério da Saúde é disponibilizar mais de 6,1 milhões de doses ao longo deste ano para todo o país. Na rede privada, o custo do imunizante ultrapassa R$ 500.

cidade do Rio tem disponibilizado a vacina desde segunda-feira (22) nas 243 salas da rede municipal, incluindo as clínicas da família, centros municipais de saúde, Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo, na Zona Sul; no Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Norte; e Super Centro Carioca de Vacinação Park Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste.

O que muda



O diferencial da nova vacina é a ampliação da proteção imunológica, relacionadas aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada que pode levar à morte.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos no Brasil, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.



Além de reduzir a incidência e a mortalidade pela doença pneumocócica, a vacinação em larga escala deve aliviar significativamente os custos do SUS com internações, tratamentos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), manejo de sequelas e processos de reabilitação. Entre 2024 e outubro de 2025, o SUS registrou mais de 34 mil atendimentos relacionados a doenças causadas pela bactéria responsável por infecções graves, como pneumonia e meningite. Somente em 2025, as internações de crianças de até cinco anos chegaram a 365 casos.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da vacina em dezembro de 2023. As primeiras doses começaram a ser aplicadas na rede privada em 2025, mas com acesso restrito devido ao alto custo. Com a incorporação ao SUS, a vacina passa a ser ofertada gratuitamente à população.



Novo esquema vacinal e substituição das vacinas anteriores



O SUS oferece as vacinas conjugadas Pneumo10 e Pneumo13 (com proteção mais robusta e duradoura), e a polissacarídica 23 (que amplia a cobertura contra mais tipos da bactéria). As formulações atualmente utilizadas estão alinhadas às diretrizes internacionais e apresentam uma relação custo-benefício comprovada para as políticas de saúde pública.



Com a incorporação da Pneumo 20, o Ministério da Saúde iniciará uma transição gradual para substituir esses imunizantes, já que a nova vacina amplia a proteção contra um número maior de sorotipos da bactéria pneumococo, aumenta o potencial de prevenção de casos graves.



A Pneumo 20 será ofertada aos seguintes grupos prioritários:



- Crianças menores de 5 anos;

- Povos indígenas maiores de 5 anos de idade (sem histórico vacinal com pneumo conjugada);

- Idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados;

- Pessoas com condições clínicas especiais, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs).



Durante o período de transição, o esquema vacinal básico para a criança seguirá o seguinte modelo: uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses de idade; uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses, e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. As vacinas VPC13 e VPP23 serão utilizadas em estratégias diferenciadas até a finalização dos estoques.



Essa estratégia será mantida até o término dos estoques da Pneumo 10. Após o esgotamento dessas doses, o esquema vacinal passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20. Por meio da Caderneta Digital de Saúde da Criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital, pais, mães e responsáveis podem acompanhar, em tempo real, o histórico de vacinação.