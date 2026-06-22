Vacinação com novo imunizante pneumo 20 iniciou no Rio para crianças de até 5 anosSecretaria Municipal de Saúde / Edu Kapps
Conforme orientação do Ministério da Saúde, nesta primeira fase da implementação, haverá uma transição entre as vacinas pneumo 10 e pneumo 20. O esquema vacinal básico será feito da seguinte maneira: a 1ª dose aos dois meses com a pneumo 20; a 2ª dose com a pneumo 10 aos quatro meses; e, por fim, aos 12 meses, uma dose de reforço com a pneumo 20.
As crianças que já iniciaram o esquema vacinal com a pneumo 10 completarão a vacinação com a pneumo 20, respeitando a idade e o histórico individual. O imunizante pode ser administrado simultaneamente às demais vacinas do calendário de rotina, sem prejuízo da resposta imunológica.
"Nosso trabalho é prevenir que crianças sejam hospitalizadas por doenças que possam ser prevenidas, e a pneumo 20 amplia essa proteção de forma significativa. Trata-se de uma vacina que custa aproximadamente R$ 500 na rede privada, que foi incorporada pelo Ministério da Saúde ao calendário de vacinação infantil e agora está disponível em toda a rede municipal. Por isso pedimos aos pais e responsáveis que não deixem para depois, que procurem imunizar as crianças o quanto antes”, disse o Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Prado.
A vacina está disponível nas 243 salas de vacinação da rede municipal, incluindo as clínicas da família, centros municipais de saúde, Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo, na Zona Sul; no Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Norte; e Super Centro Carioca de Vacinação Park Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste.
Vacinação para pacientes com condições especiais
Em uma etapa seguinte, a pneumo 20 também será disponibilizada para pessoas com condições clínicas especiais. Nesses casos, haverá transição entre as vacinas pneumo 13 e pneumo 23, de acordo com avaliação individual e os esquemas preconizados.
De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, as condições contempladas nessa etapa incluem pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes oncológicos, transplantados, imunodeficiências, doenças renais, pulmonares, cardíacas e hepáticas crônicas, diabetes, fibrose cística e doenças neurológicas incapacitantes, entre outras.
A vacinação desses grupos será realizada exclusivamente nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) do Hospital Municipal Rocha Maia e do Instituto Nacional de Infectologia (INI), além do Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Norte e do Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Oeste.
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