Vacinação com novo imunizante pneumo 20 iniciou no Rio para crianças de até 5 anos - Secretaria Municipal de Saúde / Edu Kapps

Vacinação com novo imunizante pneumo 20 iniciou no Rio para crianças de até 5 anosSecretaria Municipal de Saúde / Edu Kapps

Publicado 22/06/2026 10:27

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio iniciou, nesta segunda-feira (22), a vacinação de crianças de até 5 anos com a pneumocócica conjugada 20-valente, a pneumo 20, após a incorporação do imunizante ao calendário.

A fórmula protege contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo, responsável por infecções que variam de quadros leves, como otite e sinusite, até formas graves, como pneumonia, meningite e sepse.

A disponibilização da pneumo 20 tem prioridade para crianças pequenas por se tratar do grupo mais vulnerável a essas doenças. A vacina previne contra 20 sorotipos da bactéria, ampliando a proteção em relação às vacinas utilizadas atualmente, além de contribuir para a redução de hospitalizações, sequelas e óbitos. A meta da SMS é vacinar 95% da população-alvo na rotina infantil.



Conforme orientação do Ministério da Saúde, nesta primeira fase da implementação, haverá uma transição entre as vacinas pneumo 10 e pneumo 20. O esquema vacinal básico será feito da seguinte maneira: a 1ª dose aos dois meses com a pneumo 20; a 2ª dose com a pneumo 10 aos quatro meses; e, por fim, aos 12 meses, uma dose de reforço com a pneumo 20.



As crianças que já iniciaram o esquema vacinal com a pneumo 10 completarão a vacinação com a pneumo 20, respeitando a idade e o histórico individual. O imunizante pode ser administrado simultaneamente às demais vacinas do calendário de rotina, sem prejuízo da resposta imunológica.



"Nosso trabalho é prevenir que crianças sejam hospitalizadas por doenças que possam ser prevenidas, e a pneumo 20 amplia essa proteção de forma significativa. Trata-se de uma vacina que custa aproximadamente R$ 500 na rede privada, que foi incorporada pelo Ministério da Saúde ao calendário de vacinação infantil e agora está disponível em toda a rede municipal. Por isso pedimos aos pais e responsáveis que não deixem para depois, que procurem imunizar as crianças o quanto antes”, disse o Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Prado.



A vacina está disponível nas 243 salas de vacinação da rede municipal, incluindo as clínicas da família, centros municipais de saúde, Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo, na Zona Sul; no Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Norte; e Super Centro Carioca de Vacinação Park Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação da criança e, preferencialmente, a caderneta de vacinação ou outro comprovante vacinal, permitindo a avaliação do esquema mais adequado.



Vacinação para pacientes com condições especiais



Em uma etapa seguinte, a pneumo 20 também será disponibilizada para pessoas com condições clínicas especiais. Nesses casos, haverá transição entre as vacinas pneumo 13 e pneumo 23, de acordo com avaliação individual e os esquemas preconizados.



De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, as condições contempladas nessa etapa incluem pessoas vivendo com HIV/Aids, pacientes oncológicos, transplantados, imunodeficiências, doenças renais, pulmonares, cardíacas e hepáticas crônicas, diabetes, fibrose cística e doenças neurológicas incapacitantes, entre outras.



A vacinação desses grupos será realizada exclusivamente nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) do Hospital Municipal Rocha Maia e do Instituto Nacional de Infectologia (INI), além do Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Norte e do Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Oeste.