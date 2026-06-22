Investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 22/06/2026 21:28 | Atualizado 22/06/2026 22:37

Rio - Thais Iolanda e Leandro Abreu, pais de E.C.S.B., de 7 anos, prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) no fim da manhã desta segunda-feira (22). A menina recebeu um tiro na cabeça em Nova Iguaçu. Abalada, a mãe foi amparada pelo marido na saída da especializada. À imprensa, Thais contou que a filha já fazia planos para o futuro e sonhava em ser policial.