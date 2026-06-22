Investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

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Rio - Thais Iolanda e Leandro Abreu, pais de E.C.S.B., de 7 anos, prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) no fim da manhã desta segunda-feira (22). A menina recebeu um tiro na cabeça em Nova Iguaçu. Abalada, a mãe foi amparada pelo marido na saída da especializada. À imprensa, Thais contou que a filha já fazia planos para o futuro e sonhava em ser policial.
"Ela tinha sonhos, sonhava em ser policial e eles tiraram a vida da minha filha. Eu só peço por justiça, para que encontrem quem fez isso", disse Thais, chorando bastante.

O pai não quis falar com a imprensa. Os sonhos, no entanto, foram interrompidos de forma brutal quando criminosos armados invadiram a casa da família, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (22). Na residência estavam apenas a menina e Thais.

Os bandidos, segundo informações iniciais, estavam à procura do pai da criança. Os homens fugiram do local após o disparo contra a menina.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), e ainda não há informações sobre o sepultamento. O caso é investigado pela DHBF, que ouve testemunhas e analisa imagens de câmeras de segurança.
 