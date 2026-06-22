Rio - Uma criança de 7 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (22), após ser baleada na cabeça, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Segundo informações iniciais, a vítima, identificada como E.C.S.B, teria sido atingida quando criminosos armados invadiram a casa da família, durante a madrugada, à procura do pai dela. Os homens fugiram do local após o disparo.
Muito abalada, a mãe da menina falou com a imprensa na porta da delegacia e contou que pediu à filha para que se escondesse no closet quando percebeu que a casa estava sendo invadida.
"Não tinha nada. Eles foram lá e atiraram nela. Uma inocente. Uma menina que sonhava. Tinha sonhos, Jesus, e eles tiraram a vida da minha filha. Eu peço a justiça de Deus e do homem. Que eles prendam quem fez essa maldade com a nossa filha. Eles arrombaram a nossa casa e entraram lá falando que era do Bope, falando que era polícia. Ficaram procurando as pessoas na casa. Pedi para a minha filha se esconder no dentro do closet. Ela se escondeu debaixo das roupinhas e deve ter saído para olhar quando ele atirou nela", disse.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a menina deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na madrugada desta segunda-feira, em estado gravíssimo. Ela recebeu atendimentos de emergência, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória pela manhã e não resistiu aos ferimentos.
O corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar informou que agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para verificar a ocorrência na unidade de saúde. O caso inicialmente foi registrado na 58 ªDP (Posse), mas será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Crianças baleadas no estado do Rio
Desde o início de 2026, ao menos sete crianças foram vítimas de disparos de arma de fogo no estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado. No ano passado, o número chegou a 16.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.