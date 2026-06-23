Parte dos artistas esteve na inauguração da exposição, no último sábado (20) - Ana da Mata / Divulgação

Parte dos artistas esteve na inauguração da exposição, no último sábado (20)Ana da Mata / Divulgação

Publicado 23/06/2026 13:43 | Atualizado 23/06/2026 13:55

Rio - Quem visita o Parque Glória Maria, antigo Parque das Ruínas, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, pode conferir uma exposição gratuita que reúne obras de 67 artistas de diferentes regiões do Brasil. Até 24 de agosto, a mostra “Pausa Cotidiana” convida o público a desacelerar e a experimentar algo diferente do ritmo acelerado da vida contemporânea.



“Mais do que uma exposição, ’Pausa Cotidiana’ cria um espaço de convivência e contemplação, onde arte e arquitetura dialogam para estimular novos olhares sobre o tempo e a experiência urbana”, afirma Amanda Leite, que assina a curadoria ao lado de Claudia Linhares.



As obras transitam entre diferentes suportes e expressões, propondo experiências sensíveis capazes de revelar as sutilezas dos intervalos, dos silêncios e dos pequenos acontecimentos que muitas vezes passam despercebidos.



Totalmente gratuita, a exposição conta com pinturas, fotografias e instalações integradas com o espaço cultural, oferecendo ao público a oportunidade de vivenciar experiências que atravessam imagem, palavra, memória e tempo, reafirmando a arte como território de pausa, encontro e imaginação.

Segundo Claudia Linhares, gestora da Tempo tem Alma, o processo de curadoria foi um grande desafio, já que houve um número expressivo de artistas que se inscreveram e enviaram trabalhos potentes e diversos.

"Cada escolha foi feita com cuidado para construir uma exposição em diálogo, onde as obras se encontram e provocam novas formas de olhar. Acredito que a arte contemporânea nos convida a criar pausas, deslocar o olhar e perceber novas camadas do cotidiano. A exposição 'Pausa Cotidiana' nasce desse desejo de aproximar o público de artistas de diferentes regiões do Brasil, criando encontros e reflexões a partir de múltiplas linguagens", diz.



A mostra funciona nos mesmos horários do Parque Glória Maria, de quarta a domingo, de 9h às 18h. O Centro Cultural Municipal fica localizado na Rua Murtinho Nobre, 169, em Santa Teresa. A entrada é gratuita.