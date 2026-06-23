Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
FOTOS! Moradores de Botafogo vivem manhã de terror
Rio de Janeiro

FOTOS! Moradores de Botafogo vivem manhã de terror

Bairro da Zona Sul foi palco de operação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho; Agentes prenderam bandidos na comunidade Santa Marta

Mais artigos de O Dia
O Dia
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Tiros acertaram a Igreja Metodista em Botafogo, na Rua São Clemente
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Policiais civis realizam operação na comunidade Santa Marta, em Botafogo
Publicidade
mais notícias
Mais de Rio de Janeiro
[an error occurred while processing the directive]