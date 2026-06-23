Guarita atacada ficou com diversas marcas de tiros - Reprodução / Redes Sociais

Guarita atacada ficou com diversas marcas de tirosReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/06/2026 11:10

Rio - A guarita do condomínio Novolar Reserva do Pontal, localizado na Estrada dos Bandeirantes, 29900, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste, ficou completamente destruída após ser alvo de bandidos armados, na noite do último domingo (21). O ataque teria sido motivado por uma negativa de pagamento de taxa de segurança a criminosos.

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Segundo relatos de moradores, os bandidos da região teriam imposto uma taxa de segurança para a administração do condomínio, que se negou a pagar. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens se aproximando da guarita em uma moto. Em seguida, um deles começa a fazer vários disparos.



Os vidros da guarita ficaram completamente estilhaçados e com buracos de tiros. A porta chegou a cair devido ao dano provocado pelos disparos e as balas também atingiram a parede do condomínio. Felizmente, ninguém ficou ferido.



A Polícia Militar disse que agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo. A corporação informou ainda que imediatamente houve reforço do policiamento na região, com emprego das equipes do batalhão e do Programa Bairro Presente Vargem Grande, que intensificaram o patrulhamento ostensivo e abordagens preventivas.



A Polícia Civil informou que os criminosos já foram identificados e um deles preso nesta segunda-feira (22) por policiais militares. O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

