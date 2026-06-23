Felipe Assunção foi conduzido à 27ª DP após a operação - Reprodução

Felipe Assunção foi conduzido à 27ª DP após a operaçãoReprodução

Publicado 23/06/2026 18:39 | Atualizado 23/06/2026 20:31

fotogaleria

Rio - Um estudante de Odontologia do quinto período foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (22), por exercício ilegal da profissão, em Vicente de Carvalho, Zona Norte. Segundo o Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Felipe Assunção Gallart atuava como dentista e realizava procedimentos em pacientes mesmo sem possuir registro profissional.A prisão ocorreu durante uma fiscalização do CRO-RJ, com apoio de policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho). Ao chegarem à clínica odontológica, os agentes flagraram Felipe atendendo um idoso e realizando a prova de uma prótese dentária. De acordo com o coordenador de fiscalização de exercício ilegal do Conselho, Antônio Ricardo, a ação foi desencadeada após uma denúncia anônima sobre a prática ilegal da odontologia."O Conselho recebeu uma denúncia de exercício ilegal da odontologia, crime previsto no Código Penal. Durante a fiscalização, constatamos que ele não possuía registro profissional e estava realizando atendimentos em pacientes", afirmou.Segundo o CRO-RJ, Felipe executava procedimentos privativos de cirurgiões-dentistas, embora ainda estivesse em formação acadêmica. Além dos atendimentos odontológicos, o universitário também atuava como responsável administrativo da clínica e exercia funções de técnico em prótese dentária sem possuir a devida inscrição profissional.A apuração do Conselho apontou que a clínica oferecia diversos serviços odontológicos, incluindo extrações, cirurgias, próteses, tratamentos clínicos e até harmonização orofacial. Durante a fiscalização, foram encontradas diversas irregularidades sanitárias, entre elas medicamentos vencidos, instrumentos cirúrgicos sem esterilização adequada e condições consideradas insalubres para a realização dos procedimentos.O CRO-RJ informou ainda que, apesar das irregularidades constatadas, a clínica cobrava valores considerados elevados pelos serviços oferecidos.Felipe Assunção Gallart foi conduzido à 27ª DP, onde o caso foi registrado.tenta localizar a defesa do estudante. O espaço segue aberto para manifestações.