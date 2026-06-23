As investigações revelaram que pai e filho mantinham uma relação conturbadaReprodução/Polícia Civil
As investigações revelaram que pai e filho mantinham uma relação conturbada, marcada por constantes desentendimentos e discussões presenciadas por moradores da região. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que os conflitos entre os dois eram frequentes e que, na véspera do crime, eles teriam se envolvido em uma discussão em frente a uma barbearia.
Segundo a DHBF, a principal linha de investigação aponta que o homicídio foi motivado por divergências relacionadas à venda de imóveis pertencentes à vítima. Com base nas provas reunidas ao longo das diligências, a especializada solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.
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