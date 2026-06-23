As investigações revelaram que pai e filho mantinham uma relação conturbada - Reprodução/Polícia Civil

As investigações revelaram que pai e filho mantinham uma relação conturbadaReprodução/Polícia Civil

Publicado 23/06/2026 19:35 | Atualizado 23/06/2026 20:11

Rio – Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na segunda-feira (22), um homem suspeito de assassinar o próprio pai em Magé. O investigado, apontado como autor do crime ocorrido em fevereiro deste ano, foi localizado no bairro São Geraldo após meses de diligências.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada morta após sair de casa para trabalhar em uma lavoura da cidade. Desde então, os investigadores passaram a apurar as circunstâncias do homicídio e reuniram elementos que apontaram o filho da vítima como principal suspeito.



As investigações revelaram que pai e filho mantinham uma relação conturbada, marcada por constantes desentendimentos e discussões presenciadas por moradores da região. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que os conflitos entre os dois eram frequentes e que, na véspera do crime, eles teriam se envolvido em uma discussão em frente a uma barbearia.



Segundo a DHBF, a principal linha de investigação aponta que o homicídio foi motivado por divergências relacionadas à venda de imóveis pertencentes à vítima. Com base nas provas reunidas ao longo das diligências, a especializada solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.

