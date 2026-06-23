Antena starlink, roteador e celulares são apreendidos no Complexo de Gericinó - Divulgação/Seppen

Antena starlink, roteador e celulares são apreendidos no Complexo de GericinóDivulgação/Seppen

Publicado 23/06/2026 21:33 | Atualizado 23/06/2026 21:57

Rio - Uma antena Starlink, um tipo de equipamento usado para acessar a internet via satélite, foi apreendida por policiais penais Presídio Gabriel Ferreira Castilho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, nesta terça-feira (23). Junto com o objeto, os agentes também recolheram um roteador e quatro celulares, além de papelotes de erva seca picada.

A ação aconteceu após levantamento de informações de inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), que davam conta de uma tentativa de burlar o sistema de bloqueio de sinal. O material será apresentado na 34ª DP (Bangu). A Corregedoria-Geral da instituição também instaurou sindicância para apurar os fatos.

Visitante é presa tentando entrar com drogas nas regiões íntimas

Também nesta terça-feira (23), policiais penais prenderam uma visitante que tentava ingressar com cocaína no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó. A mulher acabou sendo flagrada durante procedimento de revista na entrada da unidade.



Ao passar pelo scanner corporal, os policiais identificaram uma imagem suspeita na região pélvica da visitante. O invólucro continha aproximadamente 580 gramas de cocaína e estava escondido nas partes íntimas da detida.



A mulher e o entorpecente foram encaminhados à 34ª DP (Bangu). Ela acabou sendo autuada em flagrante por tráfico de drogas e será conduzida à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.