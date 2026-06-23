Altemar foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) pelos policiais - Divulgação

Altemar foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) pelos policiaisDivulgação

Publicado 23/06/2026 21:29

Rio - Um homem de 57 anos foi baleado, na tarde desta terça-feira (23), durante um tiroteio em Vista Alegre, São Gonçalo, na Região Metropolitana. A vítima foi identificada como Altemar Dutra de Oliveira.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na área quando receberam uma denúncia de abandono de incapaz na Rua Itabira. Ao chegarem ao endereço, os policiais teriam sido recebidos a tiros por criminosos.

Durante o confronto, Altemar, que estava na calçada, acabou atingido no braço esquerdo. Ele recebeu os primeiros socorros dos próprios militares e foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde, e nenhum suspeito foi detido. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).