Altemar foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) pelos policiaisDivulgação
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Vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres
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