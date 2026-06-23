Publicado 23/06/2026 00:00

No Propag, o Rio reduz a parcela mensal de R$ 436 mi para R$ 119 mi e adia o vencimento da dívida para 2056. O preço do alívio é a entrega de R$ 42,1 bi em ativos e um teto de gastos exigido pelo programa. O caixa respira hoje, a autonomia fiscal fica empenhada por três décadas.



Uma menina de 7 anos morre baleada dentro de casa, em Nova Iguaçu. É a sétima criança alvejada no estado em 2026, segundo o Fogo Cruzado. Em outros lugares do mundo, o país pararia cobrando justiça. Aqui, normalizamos o inaceitável.