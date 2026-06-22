De acordo com a polícia, a mulher deixou o Brasil no dia seguinte ao ocorridoReprodução/Redes sociais
De acordo com a polícia, a mulher deixou o Brasil no dia seguinte, em 27 de maio, o que levantou a suspeita de tentativa de fuga para evitar responsabilização criminal. O caso só foi comunicado formalmente à delegacia no dia 28 de maio, quando foram iniciadas as diligências de identificação.
Com base em trabalhos de inteligência e análise de informações, os agentes conseguiram qualificar a investigada e confirmar que ela retornou à Colômbia logo após o episódio. A partir disso, a polícia concluiu o inquérito e formalizou o indiciamento por injúria racial.
Além do indiciamento, a Polícia Civil também pediu que o nome da suspeita seja incluído na difusão vermelha da Interpol, mecanismo internacional utilizado para localização de foragidos ou investigados em outros países.
O caso repercutiu entre moradores da Rocinha e participantes do projeto social, que relataram que a apresentação tinha caráter cultural e de integração com turistas que visitavam a comunidade na ocasião. Após o caso, a agência de turismo que trouxe a colombiana repudiou o ocorrido.
"Reafirmamos que não nos omitiremos, não toleramos e repudiamos qualquer tipo de discriminação. O racismo é uma violência injustificável que atenta contra a dignidade humana e contra tudo o que acreditamos", afirmou.
Relembre
No início deste ano, Agostina Paez, 29 anos, foi indiciada pelo mesmo crime. Na ocasião, a argentina imitou um macaco e proferiu ofensas contra funcionários de um bar na Zona Sul. Ela chegou a ser presa em fevereiro, mas foi solta no mesmo dia.
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